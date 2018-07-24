مجلس الوزراء الفلسطيني يعرب عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها السخي للحكومة الفلسطينية رام الله في 24 يوليو/بنا/ أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء عن امتنان وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للدعم المتواصل ووقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب شعبنا وقضيتنا العادلة، مقدما شكره وتقديره للمملكة على دعمها السخي للحكومة الفلسطينية الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم مبلغ 80 مليون دولار، لتسديد حصة المملكة لدعم الخزينة العامة للحكومة الفلسطينية.



جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله.



ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية والدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية، وسرعة تقديم الدعم للخزينة العامة حتى تتمكن الحكومة من مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهنا، ودعمًا لصمود شعبنا الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة نتيجة الأوضاع الإنسانية وفي مدينة القدس للحفاظ على هوية المدينة المقدسة العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني .



خ.أ



بنا 1954 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/24 - 58 : 10 PM