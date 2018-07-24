معالي وزير الخارجية يجتمع مع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي في مدينة واشنطن واشنطن في 24 يوليو/ بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في مدينة واشنطن مع السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والسيناتور روبرت منندز رئيس الحزب الديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة القوية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير التنسيق بين البلدين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك بما يُمكّنهما من التعامل مع التحديات المختلفة، وبما يدعم جهود تسوية الأزمات في المنطقة وبسط الأمن والاستقرار فيها.



وقد أشاد معالي وزير الخارجية بما يشهده مسار العلاقات الثنائية من ازدهار وتقدم يؤكد ما تحظى به من اهتمام ورعاية من البلدين الصديقين وحرصهما على دفع التعاون المشترك لآفاق أرحب على المستويات كافة.



كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، مع السيد داريل عيسى عضو مجلس النواب الأمريكي، حيث تم مناقشة العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



وقد أكد معالي وزير الخارجية أن استمرار تطور العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى التاريخ الطويل لها والأسس القوية التي تستند عليها والتواصل البنّاء بين البلدين الصديقين وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالحهما ومصالح شعبيهما.



كما تم خلال الاجتماع بحث اهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



م خ



بنا 1857 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/24 - 03 : 10 PM