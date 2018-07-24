وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع نظيره اليمني مستجدات الأوضاع في اليمن

أبوظبي في 24 يوليو/ بنا / التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني.

وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية اللازمة إلى الشعب اليمني وعودة الاستقرار إلى الأراضي اليمنية.



وجدد وزير خارجية الامارات التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وشعبها ووقوفها من خلال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشرعية ودعمها للجهود الأممية لعودة الاستقرار لليمن وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

من جانبه أشاد وزير الخارجية اليمني بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل عودة الاستقرار والأمن إلى كافة ربوع الأراضي اليمنية ودورها البارز ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.





م خ/ع ذ



بنا 1724 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/24 - 33 : 08 PM