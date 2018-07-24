طلبة المعسكر الصيفي يزورون متحف البحرين وصرح الميثاق الوطني ويشاركون في ورش عمل توعوية وفنية

المنامة في 24 يوليو/ بنا / ضمن فعاليات المعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) قام طلبة المعسكر بزيارة إلى عدد من الصروح الوطنية والمشاركة في عدد من الأنشطة التوعوية والفنية .



وقد قام الطلبة بزيارة إلى متحف البحرين الوطني، حيث اطلعوا على معالم التراث البحريني التي تشكل جزءا أصيلا من التاريخ الحضاري لمملكة البحرين ، بالإضافة إلى أهم العادات والتقاليد التي تشتهر بها مملكة البحرين والمقتنيات الأثرية التي تحتويها قاعات المتحف.



كما تضمن البرنامج زيارة لصرح الميثاق الوطني وذلك للتعرف على المفاهيم الوطنية التي يتبناها الصرح بما يحتويه من أفلام وثائقية وشاشات تفاعلية وألعاب تعليمية.



وفي الجانب الفني، شارك الطلبة في ورشتي عمل الأولى تتعلق بفن الديكوباج وتتمثل في إعادة استخدام المواد البسيطة كالخشب والزجاج والبلاستك والمعادن وغيرها بطرق فنية متنوعة ، أما الورشة الثانية فكانت بعنوان طبيعة صامته والتي تختص بالرسم الحر يقوم من خلاله المتدرب بالتعرف على أسس الرسم والتلوين الصحيح وذلك على أساس علمي ينقل من خلاله الواقع بدقة.



وفي سياق متصل، شارك الطلبة في محاضرتين توعويتين تطرقت الأولى حول توعية الطلبة بأضرار المخدرات وكيفية الوقاية منها، أما المحاضرة الثانية فكانت حول جريمة السرقة والأضرار الناتجة عنها من الناحية الدينية والاجتماعية .



كما شارك الطلبة في ورشتي عمل، الأولى تحت عنوان (أوجد لك مكان) والتي تهدف إلى تحفيز الطلبة على تحقيق أهدافهم من خلال رحلة تحفيزية تساهم في اكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم الذاتية ومساعدتهم في إيجاد رؤية واضحة لخط المستقبل المهني، فيما كانت المحاضرة الأخرى بعنوان (أساسيات ميكانيكا السيارات للمبتدئين) والتي تم خلالها التعرف على أهم أجزاء السيارة الميكانيكية وكيفية عملها بالإضافة إلى أبرز المشاكل التي تتعرض لها السيارة وخطوات تصليحها بالطريقة الصحيحة.



خ.أ/ع ذ



بنا 1618 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/24 - 27 : 07 PM