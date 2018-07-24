شؤون (البلديات): إنجاز 7813 طلباً لـ (عوازل الأمطار) منذ 2007

المنامة في 24 يوليو/ بنا / قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس وائل المبارك إن "شؤون البلديات" مستمرة في برامجها وخططها المتعلقة بعوازل الأمطار، مشيرا الى أن جميع الطلبات المتعلقة بعوازل تسير وفق آلية سلسة دون أي تعطيل.



وأوضح المبارك " أن اجمالي عدد طلبات عوازل الأمطار المدرجة تحت مشروع تنمية المدن والقرى بجميع محافظات البحرين بلغ 7813 طلباً منذ العام 2007 ولغاية مطلع يوليو 2018، وأشار إلى أن جميع الطلبات تم الانتهاء من تنفيذها ".



وبيّن المبارك " أن مجموع الطلبات في محافظة العاصمة بلغ 531، وسجلت محافظة المحرق عدد 321 طلباً، المحافظة الشمالية 3704، وسجلت عدد الطلبات في المحافظة الوسطى (الملغية) 2832 وذلك منذ العام 2007 ولغاية العام 2014، فيما بلغت في المحافظة الجنوبية 425 طلباً.



وأوضح أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التنمية الحضرية حققت أهداف المشروع عبر تلبية جميع طلبات عوازل الأمطار المرفوعة من قبل المجالس البلدية، منوهاً إلى أن المشروع كان له صدى إيجابي في أوساط المواطنين خصوصاً أنه يلامس احتياجاتهم.



وذكر أن الوزارة تجاوزت بعض التحديات التي صادفت المشروع واستطاعت من خلال الجهود المشتركة بين الوزارة والمجالس البلدية في وضع حلول كفيلة بتحقيق ما تصبوا اليه الوزارة من خلال تسهيل الإجراءات والاشتراطات المطلوبة للاستفادة من خدمة عوازل الأمطار.



وأشاد المبارك بتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ وقبول طلبات عوازل الأمطار للأسرة محدودة الدخل وفقاً لاشتراطات المجالس البلدية.



وأضاف أن مشروع العوازل ينفذ من خلال دليل استرشادي أعدته شركة استشارية متخصصة يتضمن تحديد ضوابط المشروع ومعايير القبول المحددة من المجالس البلدية وآلية إدارة الطلبات ودور كل جهة.





خ.أ/ع ذ



بنا 1617 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/24 - 25 : 07 PM