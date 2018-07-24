إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي لضخ المحروقات

غزة في 24 يوليو/ بنا / قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي قطاع غزة بشكل جزئي لضخ محروقات لأهالي القطاع ،حسب اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن رئيس اللجنة رائد فتوح إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت اللجنة بأنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، ظهر اليوم، لضخ محروقات من بنزين، وسولار، وغاز الطهي، بالإضافة إلى المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية.

يشار الى ان سلطات الاحتلال شددت حصارها على قطاع غزة منذ الأسبوع الماضي بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، ومنعت إدخال البضائع والسلع والمحروقات.







م خ/ع ذ



بنا 1520 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/24 - 27 : 06 PM