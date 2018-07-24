سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل السفير التونسي المنامة في 24 يوليو / بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين، سعادة السيد محمد بن يوسف وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.



وخلال اللقاء، نوه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية، وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً سموه حرص البحرين على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع تونس، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيداً سموه بالجهود الطيبة التي بذلها السفير التونسي خلال فترة عمله في المملكة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.



من جانبه، أعرب السفير محمد بن يوسف عن بالغ تقديره للدعم الذي حظي به من الحكومة طوال فترة عمله في مملكة البحرين، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية.



أ.أ/م خ/ع ع



بنا 1455 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/07/24 - 00 : 06 PM