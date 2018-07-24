امانة العاصمة : تسهيل الإجراءات البلدية ولقاء المراجعين كل اثنين المنامة في 24 يوليو / بنا / قامت امانة العاصمة بإعادة هيكلة الاجراءات بمركز خدمات المراجعين في المنامة بما يتماشى مع رغبات وتطلعات العملاء، وذلك من خلال استطلاع ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مستوى الأداء الحالي للمركز.



وقامت مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية إبراهيم حميدان بزيارة لمركز خدمات المراجعين بالمنامة حيث التقت بعدد من المراجعين واستمعت لملاحظاتهم بشأن آليات الخدمات بالمركز، معتبرة ان المستفيد من الخدمة هو الشريك والعنصر الاساسي لتطوير الخدمات.



وأعلنت م. حميدان أنه تم تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحاً لاستقبال المراجعين بمكتبها وذلك لاستعراض وبحث الطلبات والأمور العالقة وللاستماع للملاحظات والمقترحات من المراجعين والعامة.



ووجهت جميع موظفي المركز الى ضرورة الاستعلام من المراجع على نوعية الخدمة التي حضر المركز لإنجازها لاتباع الآلية والاجراءات التنظيمية للخدمة وتوجيهه بالشكل الصحيح لتفادي التأخير وتحقيق وقت قياسي لانجاز المعاملة، مؤكدة على ضرورة شرح متطلبات انجاز الخدمة حتى يكون العميل على دراية وعلم كامل بمعاملته وذلك عن طريق توفير مطويات ورقية وارشادات مرئية بالمركز الالكتروني الذي تم تصميمه لمعرفة الصعوبات التي يواجهها الجمهور ان وجدت والاطلاع على مقترحاتهم في سبيل تسهيل وتيسير الاجراءات.



وبينت اهمية استقصاء ملاحظات العملاء ومن ثم التحليل بشكل فعلي لتصب في تحسين الخدمات البلدية محققة أحد الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة ضمن استراتيجية التكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، حيث تم البدء برصد آراء وملاحظات العملاء عن طريق الاستبيان الالكتروني الذي تم تصميمه لمعرفة الصعوبات التي يواجها الجمهور ان وجدت وللاطلاع على مقترحاتهم في سبيل تسهيل وتيسير الإجراءات.



ودعت شوقية حميدان المراجعين من المواطنين والمقيمين إلى التواصل المستمر مع الأمانة والافادة بأية ملاحظات ومقترحات وشكاوى تُعنى باختصاصات ومهام الأمانة، وذلك عبر الاتصال المباشرة على الرقم 17983000 - 17983031 أو الاستفادة من قناة التواصل الالكتروني الوطني "تواصل".







أ.أ/ع ذ



بنا 1352 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/07/24 - 59 : 04 PM