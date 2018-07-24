تحذيرات من العواقب الوخيمة لفشل القمة الأوروبية الأمريكية بروكسل في 24 يوليو/ بنا / حذرت المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، من العواقب الوخيمة لفشل القمة الأوروبية الأمريكية المقرر عقدها يوم غد الأربعاء في العاصمة الامريكية واشنطن.



ويجتمع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث يقود يونكر وفدا أوروبيا يضم عشرة أشخاص من بينهم مفوضة التجارة سيسيليا مالمستروم وعدد من الخبراء وكبار المستشارين.



وقال أودو بولمان رئيس المجموعة الاشتراكية الأوروبية في بيان له في بروكسل إنه يحذر من العواقب الوخيمة المحتملة للحرب التجارية المتصاعدة على كل من الولايات المتحدة وأوروبا، مضيفا بقوله "نأمل أن يكون الاجتماع بين المفوضية الأوروبية ودونالد ترامب في واشنطن قد تكون فرصة للعودة إلى طريقة أكثر منطقية لوضع السياسات والتوقف عن إحداث ضرر في التجارة العالمية".



وجاء في البيان "لا نريد رؤية تصعيد للنزاع ويجب على الاتحاد الأوروبي التحدث بصوت واحد".



وتابع : "نحن مقتنعون أنه لا يوجد فائزون في الحروب التجارية – ولا يوجد سوى الخاسرين والخسائر. يمكن أن يؤدي تطبيق الرسوم على السيارات إلى عواقب كارثية على الصناعات والعمال ، سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة ".



وقال "لدينا مخاوف بشأن التجارة العالمية وتشويه الأسواق ، لكننا مقتنعون بأن الإجراءات الأحادية ليست الطريق الذي يجب أن نسلكه. يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العمل معا في إطار منظمة التجارة العالمية لتعزيز التجارة الحرة والنزيهة والمتبادلة".





خ.أ/ع ذ



بنا 1341 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/24 - 48 : 04 PM