المدير العام لوكالة انباء البحرين يبحث مع السفير الصيني التعاون بين "بنا" ووكالة "شينخوا" الصينية المنامة في 24 يوليو / بنا / استقبل سعادة السيد أحمد محمد المناعي المدير العام لوكالة أنباء البحرين بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبيّة لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء رحب المدير العام لوكالة "بنا" بالسفير الصيني، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهمته الدبلوماسية، دعما وتعزيزا للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مشيدا بما تشهده هذه العلاقات من تطور ونماء على كافة الاصعدة بفضل حكمة وسياسة القيادتين في كلا البلدين.



كما بحث مدير عام "بنا" مع سعادة السفير الصيني أوجه التعاون والتنسيق وخاصة بين وكالة انباء البحرين "بنا" ووكالة "شينخوا" الصينية ، ومنها تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين.



من جهته أعرب السفير الصيني عن شكره وتقديره للمدير العام لوكالة انباء البحرين، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع وكالة أنباء البحرين وخاصة في مجال التبادل الاخباري.



كما قام المدير العام لوكالة انباء البحرين والسفير الصيني بجولة في مبنى الوكالة حيث اطلع السفير على الأقسام المختلفة وآلية العمل في تحرير المواد الاخبارية المختلفة.



أ.أ/ع ع



بنا 1337 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/24 - 45 : 04 PM