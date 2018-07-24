المغرب والاتحاد الأوروبي يتوافقان على تجديد الصيد البحري الرباط في 24 يوليو/ بنا / وقع المغرب والاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالرباط بالأحرف الأولى على تجديد اتفاق الصيد البحري المنتهية صلاحيته في 14 يوليو، على أن يدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليه من البرلمانين المغربي والأوروبي.



وعبّر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن ثقته في أن مسار المصادقة على الاتفاق "سيتم بنفس الروح التوافقية والايجابية" التي مرت فيها المفاوضات بين الجانبين على مدى 3 أشهر.



وفي السياق ذاته قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلاوديا فيداي "سنبذل كل الجهود" للتوصل الى المصادقة على الاتفاق "في أقرب الآجال"، مشيرة إلى أن "العمل الأساسي قد تم إنجازه وأن الاتفاق يضمن مكاسب للطرفين".



وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش الى إن الاتفاق الجديد يشمل المياه الإقليمية المغربية على طول الواجهة الاطلسية، بينما استثنى المياه المتوسطية حفاظا على تجدد مواردها السمكية.



واتفاق الشراكة قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، وكان يتيح في صيغته القديمة لسفن من 11 بلدا أوروبيا الصيد في المياه الإقليمية المغربية.



وأوضح بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن الاتفاق الجديد يشمل 128 سفينة أوروبية، وسيمكن المغرب "من رفع العائد المالي السنوي المتوسط من 40 مليون يورو إلى 52,2 مليون يورو"، فضلا عن "زيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية".



خ.أ/ع ذ



بنا 1331 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/07/24 - 37 : 04 PM