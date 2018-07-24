الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع مساعد وزير الخارجية الاماراتي مسيرة العمل الخليجي المشترك الرياض في 24 يوليو / بنا / استقبل معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم، سعادة السفير أحمد البلوشي مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ورحب الأمين العام بالسفير أحمد البلوشي، معرباً عن تقديره للدعم والمساندة التي تلقاها الأمانة العامة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجه الخصوص من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبتوجيهات كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لرفد جهود الأمانة العامة ومساعيها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب لتطوير الأداء الإداري والفني في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الخيرة التي يسعى مجلس التعاون إلى بلوغها.



وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، والسبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون في كل ما من شأنه تعزيز الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لتحقيق مزيد من التكامل والترابط والدفع بمسيرة مجلس التعاون قدماً الى الأمام.



وشارك الأمين العام والسفير أحمد البلوشي في حضور العرض الذي قدمه المختصون في الأمانة العامة بشأن الجهود المبذولة في تطوير العمل الإداري والفني من خلال الأتمتة والأرشفة وتقنية المعلومات وأنظمة الجودة والتميز والدورات التدريبية المتخصصة.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1309 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/24 - 33 : 04 PM