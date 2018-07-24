محافظ العاصمة: برنامج "معاً" يشمل 121 مدرسة حكومية المنامة في 24 يوليو / بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان "معاً" أن سبل التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة أثمر مع نهاية العام الدراسي 2017 - 2018 في ارتفاع عدد المدارس التي تم تغطيتها وفقاً للآلية الجديدة إلى١٢١ مدرسة حكومية.



وقال معاليه إن هذا الإنجاز يتسق مع توجيهات معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الرامية إلى تكثيف البرامج والأنشطة التي تسهم في رفع مستوى وعي طلبة المدارس اتجاه الظواهر السلبية وقدرتها على الارتقاء والنهوض بمستوى الوعي العام، مشيداً بمشاركة سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية كمتحدث رسمي في أعمال مؤتمر التدريب الدولي لمنظمة تعليم مقاومة تعاطي المخدرات (DARE) في دورته الواحدة والثلاثين، منوهاً بأن المشاركة تبيان للجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين لمكافحة العنف والإدمان بما في ذلك حرصها على حماية الناشئة والشباب.



جاء ذلك خلال استقبال معاليه لرئيس لجنة مكافحة العنف والادمان علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج معاً وعدد من القائمين على البرنامج في مقر المحافظة بالقضيبية، حيث قام معاليه بتكريم المتميزين من المدربين والمنفذين للبرنامج.



وأثنى معاليه على إنجازات البرنامج التي تمت خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً أن جهود القائمين عليه تكللت في تغطية المدارس المستهدفة بالرصد وفقاً للخطة الموضوعة وأسهم في خلق قنوات تواصل مباشرة وفعّالة مع طلبة المدارس.



من جهته أكد مدير البرنامج أن القائمين على البرنامج في أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ توجيهات رئيس اللجنة في العام الدراسي القادم والمنبثقة من توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، منوهاً بأنه سيتم عمل دراسة ميدانية لقياس مدى تأثير المنهج التوعوي للبرنامج والأنشطة اللاصفية ومشاركته وفعالياته الاجتماعية مع جميع أفراد المجتمع والفئات المستهدفة، مشيراً الى أنه سيتم أيضاً وضع مؤشرات لتقييم الأداء وزيادة عدد المدارس والطلبة المستفيدة عبر تغطية جميع المدارس الخاصة لجميع المراحل ذكوراً وإناثاً في جميع محافظات المملكة.



ن.ف/ع ع



بنا 1155 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/24 - 00 : 03 PM