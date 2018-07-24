وزير العمل: تعاون بين "العمل والتنمية الاجتماعية" و"الأوقاف الجعفرية" لرعاية وتأهيل "ذوي العزيمة" المنامة في 24 يوليو / بنا / قام سعادة وزير العمل والتنمية الإجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ورئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن بن عبد الحسين آل عصفور، اليوم، بزيارة تفقدية إلى نادي سلوة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ودار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعاقين في مدينة عيسى.



وخلال الزيارة، إلى نادي سلوة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، تم الاطلاع على سير العمل في النادي، وتفقد احتياجات المنتسبين إليه، وذلك في جولة على الورش التدريبية للنادي والذي يقوم بدور مكمل للدور التأهيلي والإجتماعي المقدم في المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة، لفئة ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة، من سن 15-40 سنة بعد تخرجهم من هذه المراكز.



ويقدم النادي خدماته لـ (73) من ذوي الإعاقة، الراغبين في مواصلة تطوير قدراتهم واستغلال وقت فراغهم في أندية صباحية، من خلال الأنشطة المسلية والقريبة لميولهم في الجوانب الرياضية والأشغال اليدوية التي عكست إبداعاتهم في الرسم والتشكيل، والهندسة والرسومات التخطيطية المبتكرة، بالإضافة إلى ألعاب الحاسوب وتطوير إمكانياتهم الأكاديمية فيها مع جلسات للتكيف والتدريب والتطوير للمهارات الذاتية.



وفي الزيارة الثانية لدار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعاقين، قام سعادة الوزير حميدان، والشيخ آل عصفور، بتفقد احتياجات الدار والمنتسبين إليها، وهي أول مؤسسة حكومية تعنى بذوي الإعاقة الذهنية الشديدة والمتوسطة الشدة والشلل الدماغي، والأشخاص مزدوجي الإعاقة ومتلازمة داون، حيث تقدم الدار خدمات مختلفة لـ (110) من ذوي الإعاقة من سن 6-18 سنة، تتمثل في الإيواء الكامل والمؤقت، الرعاية الصحية الكاملة، تنمية المهارات (السلوكية، الشخصية، الإدراكية)، العلاج الطبيعي المتخصص، التأهيل المهني، فضلاً عن تقديم البرامج الرياضية، والرعاية والخدمات النفسية وحل المشاكل السلوكية، والبرامج الترفيهية والاجتماعية ومحاضرات توعية.



وبهذه المناسبة، أكد حميدان، حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم أفضل الخدمات لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة "ذوي العزيمة"، وذلك في إطار تنفيذ المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على حق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، وتنفيذًا لأهداف الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير خدمات الدمج الإجتماعية والتأهيلية، مشيداً في هذا السياق بحرص إدارة الأوقاف الجعفرية على الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الحرص على تفعيل مبادئ الشراكة المجتمعية، وتقديم صورة مشرفة عن المسؤولية الوطنية لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع.



من جانبه، أكد الشيخ آل عصفور، حرص إدارة الأوقاف الجعفرية على تبني مبادرات من شأنها إعانة الفئات ذات الإعاقة، لتيسير سبل ممارستها للحياة بشكل أكثر سهولة، وذلك من خلال تعزيز مساهمات إدارة الأوقاف الجعفرية دعم الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في توفير احتياجات هذه الفئات، بما فيها الأجهزة المعينة، وذلك من منطلق تعزيز منظومة المسؤولية الإجتماعية بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، واستناداً إلى مبادئ الشريعة، والتي تدعو إلى التكافل الإنساني بين جميع فئات وشرائح المجتمع.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1148 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/24 - 53 : 02 PM