نائب الأمين العام للتظلمات يقدم للمستشار الأول في مندوبية الاتحاد الأوروبي عرضًا عن جهود الأمانة المنامة في 24 يوليو / بنا / استقبل نائب الأمين العام للتظلمات السيد أسامة أحمد العصفور، اليوم بمكتبه في ضاحية السيف، السيد ألكسيس كونستانتوبولوس المستشار الأول في مندوبية الاتحاد الأوروبي في الرياض، حيث رحب به وقدم له عرضًا عن جهود الأمانة العامة للتظلمات في تعزيز احترام حقوق الإنسان في مجال عملهما، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية في ذلك الشأن.



وخلال الإجتماع، أكد نائب الأمين العام للتظلمات للسيد ألكسيس كونستانتوبولوس حرص الأمانة العامة للتظلمات على استمرار التواصل ومد جسور التعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها وتجاربها المهنية ذات العلاقة بعمل الأمانة العامة.



حضر الاجتماع من جانب الأمانة العامة للتظلمات مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير السيدة غادة حميد حبيب.







أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1135 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/07/24 - 50 : 02 PM