خادم الحرمين الشريفين يمنح شهيدي الغرق في ولاية ماساشوتس وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الاولى جدة في 24 يوليو / بنا / منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الطالبين جاسر بن دهام اليامي، وذيب بن مانع اليامي اللذين استُشهدا غرقاً في ولاية ماساشوتس بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ومبلغ مليون ريال لورثة كل منهما تقديراً لما قاما به - رحمهما الله - من عمل بطولي.



جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين لذوي الطالبين في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معرباً عن تعازيه ومواساته لهم في الفقيدين، عاداً - رعاه الله - تضحيتهما بنفسيهما في سبيل إنقاذ طفلين من الغرق عملاً انسانياً، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.



من جهتهم، عبر ذوو الفقيدين عن خالص شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على عزائهم وتكريمهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويجزل لهما الأجر والمثوبة.





ع ذ



بنا 1134 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/24 - 49 : 02 PM