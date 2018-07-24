المحافظة الجنوبية تؤكد على أهمية الملتقى التراثي الصيفي للحفاظ على التراث والعادات والتقاليد المنامة في 24 يوليو / بنا / أكدت السيدة سلوى عيسى رئيس قسم البرامج الإجتماعية في المحافظة الجنوبية أن الملتقى التراثي الصيفي يعكس أهداف المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية " الجنوبية عز وتاريخ" التي تترجم الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد التي تتميز بها المحافظة ومدى أهمية نقل هذا الموروث للجيل القادم.



كما بينت السيدة سلوى عيسى أن الملتقى يعد الأول من نوعه لتعريف وممارسة العادات التراثية العريقة للمحافظة الجنوبية للأطفال والناشئة، الأمر الذي يعكس إهتمام وحرص أولياء الأمور لتعليم أبنائهم المهارات التراثية والتقليدية الأساسية لتطوير السلوك الإجتماعي من خلال البرامج وورش العمل التدريبية التي يقدمها الملتقى.



وأضافت « أن الملتقى التراثي الصيفي قد إنطلق في 15 من يوليو الجاري وسيستمر إلى 8 أغسطس القادم حيث تقام هذه الورش بنادي درة الرفاع لرعاية الوالدين وجمعية الرفاع الثقافية الخيرية، كما يقدم الملتقى 10 ورش عمل تدريبية في مجال فنون الضيافة وحديث المجالس و تعلم صنع أدوات صيد الصقور وفن الطبخ التقليدي والخياطة بالإضافة إلى تعلم فن العرضة البحرينية، وأن هذا التدريب فتح مجالاً جديداً للتعرف على أهم المهارات الاجتماعية والتعرف على التراث البحريني الأصيل، كما ركز على جوانب قيم التواصل المجتمعي من خلال التعاون بين عمل الفريق الواحد.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1120 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/24 - 26 : 02 PM