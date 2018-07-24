معهد البحرين للتنمية السياسية يدرب طلبة المعسكر الصيفي التابع للأكاديمية الملكية للشرطة المنامة في 24 يوليو / بنا / قدم معهد البحرين للتنمية السياسية، ضمن مشاركته في المعسكر الصيفي العاشر لإعداد شباب المستقبل الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة، برنامج التوعية الطلابية خلال الفترة من 22 يوليو حتى 24 يوليو 2018، قدمه عدد من الباحثين بالمعهد، وذلك بهدف تعريف طلبة المعسكر بأنشطة المعهد وأهدافه في خدمة المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين، وتشجيع الطلبة على الإنخراط في برامجه الهادفة إلى تنمية الوعي السياسي وثقافة الديمقراطية لدى الأجيال الناشئة.



ونظم المعهد خلال مشاركته بفعاليات المعسكر الصيفي العاشر عددًا من المحاضرات والمسابقات السياسية والقانونية، التي أقيمت بـمقره وبمشاركة 51 طالباً وطالبة ضمن ثلاث مجموعات تشمل الفئة العمرية 12- 17 سنة، وذلك تحقيقًا لأهدافه في إيجاد جيل قادر على تحمل المسؤولية ويتحلى بروح الانتماء الوطني. وتكريس عملية التنشئة السياسية السليمة، والتي من شأنها تعزيز المشاركة في المسيرة السياسية للأجيال الناشئة في المستقبل.



وخلال المحاضرات، تم تسليط الضوء على الإستحقاق الإنتخابي المقبل، وما يرتبط به من حراك على مستوى المجتمع ككل، نظراً لأهميته في تطوير مسيرة العمل البرلماني والبلدي، وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين، حيث أكد الباحثون في المعهد على أهمية المشاركة الانتخابية الواعية باعتبارها الضمانة الرئيسية لإنجاح العرس الديمقراطي المقبل باعتباره واجبا وطنيا .



كما تم عرض عدد من الأفلام الوثائقية التي أنتجها المعهد والتي يستعرض من خلالها تطور النظام السياسي في المملكة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وما تبعه من مشروع إصلاحي هو الأفضل في تاريخ المسيرة السياسية للمملكة.



وقدم المعهد عدداً من المسابقات السياسية، التي تهدف إلى تنمية الوعي السياسي وتعزيز الثقافة الديمقراطية لدى الأطفال والناشئة من خلال أسلوب شيق يسهم في إيصال المعلومات والمصطلحات السياسية بطريقة سلسلة وممتعة إلى عقول الأطفال والناشئة وتنمي لديهم روح المنافسة الشريفة وقبول الآخر.







أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1114 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/24 - 20 : 02 PM