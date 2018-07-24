هيئة الفضاء الروسية الدولية تؤكد استعدادها لإرسال أول رائد فضاء بحريني الى المحطة الفضائية الدولية موسكو في 24 يوليو / بنا / أشاد السيد سيرغي فالنتينوفيتش سافيليف، نائب رئيس هيئة الفضاء الروسية الدولية (روسكوسموس) بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في مجال الفضاء بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.



جاء ذلك خلال اجتماع السيد سيرغي فالنتينوفيتش سافيليف مع سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية.



وأوضح نائب رئيس هيئة الفضاء الروسية الدولية بأن روسيا الاتحادية باتت مستعدة لإرسال أول رائد فضاء بحريني إلى المحطة الفضائية الروسية في رحلة مشتركة مع رواد الفضاء الروس العام القادم، وذلك بعد البدء ببرنامج مكثف لعدد من المرشحين البحرينيين في معهد الفضاء الروسي بموسكو لتأهيل أحدهم لهذه المهمة، موجهًا الدعوة الى سعادة وزير المواصلات والاتصالات المسؤول عن الهيئة الوطنية للفضاء في البحرين والرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من المسؤولين البحرينيين لحضور إطلاق الصاروخ الروسي الذي سيحمل مجموعة من الرواد الى الفضاء في شهر أكتوبر القادم كما أعرب عن ترحيب الهيئة الروسية لإعداد برنامج تثقيفي وتدريبي لعدد من الشباب البحرينيين في موسكو حول علوم الفضاء.



وأكد نائب رئيس هيئة الفضاء الروسية مشاركة بلاده في معرض البحرين الدولي للطيران في شهر نوفمبر القادم لعرض تاريخ روسيا الاتحادية في مجال الفضاء والخدمات التي تقدمها الهيئة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، مشيرًا إلى استعداد روسيا الاتحادية للتوقيع خلال المعرض على مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للفضاء في مملكة البحرين.



من جانبه، أعرب سعادة السفير احمد عبدالرحمن الساعاتي عن شكره وتقديره لروسيا الاتحادية على دعمها وتعاونها مع مملكة البحرين لتطوير قدراتها في مجال الفضاء في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1112 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/24 - 18 : 02 PM