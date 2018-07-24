لدى لقائه السفير التونسي .. سمو ولي العهد يشيد بالحرص المتبادل نحو تعزيز التعاون بين البلدين المنامة في 24 يوليو / بنا / أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما يربط مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة من علاقات متميزة تجسدت في الحرص المتبادل نحو تنمية آفاق التعاون الثنائي والوصول بها إلى مستويات متقدمة تخدم تطلعات البلدين الشقيقين.



جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم سعادة السيد محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد حيث نوه سموه بالجهود الطيبة التي بذلها السفير والتي اسهمت في دعم وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات متمنياً سموه للسفير المزيد من التوفيق فيما يسند إليه من مهام جديدة.



من جانبه أعرب السفير التونسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما لقيه في المملكة من رعاية واهتمام اسهمت في نجاح مهامه.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1049 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/24 - 59 : 01 PM