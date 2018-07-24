معهد البحريـن للتدريب يتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة لتنفيذ فعاليات المعسكر الصيفي المنامة في 24 يوليو / بنا / انطلاقاً من تعزيز أوجه التعاون المشترك بين معهد البحرين للتدريب والمؤسسات الحكومية والخاصة، بدأت فعاليات المعسكر الصيفي لطلبة الأكاديمية الملكية للشرطة بمقر المعهد بمدينة عيسى، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 300 طالب تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، بهدف صقل وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات الحياتية، حيث يعد هذا المعسكر الصيفي الخامس الذي يتعاون فيه المعهد مع الأكاديمية.



ويشتمل البرنامج التدريبي الذي أعده المعهد لطلبة المعسكر على العديد من المحاضرات التوعوية والورش العملية المتنوعة التي يقدمها عدد من مدربي المعهد ذوي الكفاءة والقدرة المتميزة في إثراء معارف المشاركين، إذ تضمن برنامج اليوم الأول 3 ورش عمل هي (تنمية الذكاء الحسابي بإستخدام العداد الصيني)، و(نتواصل لنبدع عبر التعلم باللعب)، و(المهارات الحياتية)، كما سيتم تقديم برامج تدريبية أخرى، منها فن الرسم بالرصاص (النور والظل في الرسم)، إنتاج لوحة تشكيلية، التقط صورتك باحتراف، تصميم وإعداد مسابقات باستخدام برنامج الكاهوت، كيف تسوق لنفسك، النجاح من خلالي، أوجد لك مكاناً، التحفيز الذاتي، أساسيات ميكانيكا السيارات للمبتدئين، علماً بأن الورش والمحاضرات سوف تستمر حتى شهر أغسطس القادم.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1043 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/24 - 51 : 01 PM