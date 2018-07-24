لدى لقاء سموه منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.. سمو ولي العهد: دور الكوادر الشابة الفاعل في عملية التنمية انعكس أثره على تقدم المجتمع المنامة في 24 يوليو / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الكوادر الشابة أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات، ولدورهم الفاعل في عملية التنمية والتطوير، وهو ما انعكس أثره على مدى تقدم المجتمع ونمائه، فهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن التي نعتز بها.



واشار سموه إلى مواصلة العمل على رسم الخطط والبرامج التدريبية وفق المعايير والأساليب الحديثة المتطورة بهدف تنمية الكوادر الوطنية الشابة وتعزيز مهاراتهم القيادية والإدارية بما يسهم في تمكين المجتمع، وبما يخدم التوجهات الحالية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.



جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية اليوم منتسبي الدفعة الرابعة في برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، حيث رحب سموه بالدفعة الرابعة من البرنامج، مهنئا إياهم على انضمامهم في هذا البرنامج، معربا سموه عن اعتزازه بما قدمه الشباب البحريني عبر هذا البرنامج من نماذج مشرفة عكست إصرار الشباب البحريني على التميز في مختلف المواقع.



وحث سموه الملتحقين بالبرنامج على الاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج لاكتساب المزيد من الخبرات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يسهم بفاعلية في جهود التطوير بالعمل الحكومي ورفع مستوى الأداء، منوها سموه بجهود القائمين على البرنامج ومتابعتهم المستمرة لتحقيق أهدافه ومواصلة تعزيز مخرجاته والبناء على ما تحقق.



من جانبهم أعرب الملتحقون ببرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على حرص سموه المتواصل على تشجيع الكوادر في مختلف المواقع للإسهام برفع مستوى الأداء الحكومي من خلال التدريب والتأهيل، مشيدين بما تفضل به سموه من توجيهات في كل ما يتعلق بتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1040 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/24 - 46 : 01 PM