دوي انفجارات تهز كابول وثلاثة جرحى في حصيلة اولية كابول في 24 يوليو / بنا / أُصيب ثلاثة أشخاص على الاقل بجروح عند سقوط عدة صواريخ على العاصمة الافغانية كابول بحسب مصادر امنية .



وقال المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي ، ان صاروخا اصاب منزلا في حي "بي دي 5" في العاصمة ما أوقع ثلاثة جرحى من المدنيين.



تلاه صاروخ ثان في المنطقة نفسها بعدها بفترة قصيرة في حين سمع مراسلو وكالة فرانس برس دويا ثالثا بعد ذلك.



ويـأتي الهجوم بالصواريخ اليوم بعد يومين على تفجير انتحاري سترته الناسفة، قرب المطار الدولي في كابول ما أوقع 23 قتيلا ، تبناه تنظيم داعش الارهابي.



خ.س



بنا 1007 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/07/24 - 21 : 01 PM