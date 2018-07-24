قمة ثلاثية بين ولي عهد ابوظبي ورئيس اريتريا ورئيس وزراء أثيوبيا في ابوظبي أبوظبي في 24 يوليو /بنا/ عقد اليوم اجتماع قمة ثلاثي ضم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي ورئيس دولة أريتريا أسياس أفورقي ورئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد في قصر الرئاسة في عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، أبوظبي، كما نقلت وكالة انباء الامارات.



وقد أكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خلال اجتماع القمة، دعم دولة الإمارات لكل جهد أو تحرك يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في أي بقعة بالعالم من منطلق إيمانها بأن تحقيق السلام والأمن هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع شعوب العالم.



خ.س



بنا 0937 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/07/24 - 43 : 12 PM