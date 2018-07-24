وصول أكثر من 185 ألف حاج الى المدينة المنورة المدينة المنورة في 24 يوليو/ بنا / أعلنت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة عن وصول 185,360 حاجاً إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المؤسسة في احصائية أن أكثر خمس جنسيات متواجدة في المدينة المنورة من الحجاج على النحو التالي 42,283 إندونيسيا, 38,387 الهند، 22,360 باكستان, 12,066 تركيا، وأخيراً إيران 10,650 حاجاً.



كما أفادت الإحصائية أن إجمالي المتبقين في المدينة 159,599 حاجاً ومن المتوقع قدوم 24,378 حاجاً يوم غدٍ الاربعاء، على النحو التالي من إندونيسيا 6,490، ومن الهند 4,059، ومن باكستان 3,278، ومن نيجيريا 2,603، كما أوضح التقرير اليومي أن نسبة انشغال المساكن الخاصة بالحجاج الانشغال 48% الشاغر 52%.





و.ش/خ.س



بنا 0901 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/24 - 09 : 12 PM