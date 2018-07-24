رئيس مجلس إدارة تمكين يشارك في جلسات "سي فايف" مع صناع القرار المنامة في 24 يوليو / بنا / استضافت شركة "سي فايف" المختصة في التكنولوجيا الابتكارية مساء أمس الأثنين معالي الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة رئيس مجلس إدارة تمكين في ثالث فعالية من سلسلة جلسات سي فايف مع صناع القرار، والتي تم تدشينها في نوفمبر 2017 بالتعاون مع تمكين بهدف تعزيز التشاور والتعاون بين صانعي السياسات ومجتمع الشركات الناشئة في المملكة.



وتم خلال الفعالية مناقشة دور تمكين في مبادرات التنمية الاقتصادية الشاملة في البحرين ودعم القوى العاملة البحرينية وتوفير الرعاية والدعم لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تحدث معالي الرئيس عن استراتيجية تمكين لعام ٢٠١٨ و٢٠٢٠ وكيفية مواكبتها للتوجهات العالمية والتقارب التقني وأهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق بيئة ريادية مستدامة.



كما ذكر الشيخ محمد بن عيسى أن استراتيجية تمكين للمرحلة المقبلة تركز على قيم استدامة نمو القطاع الخاص، والتي تركز على دراسة فرص التطوير الممكنة بشكل مستمر، وطرح حلول وبرامج جديدة، تسهم في دعم المؤسسات بشكل أكبر، إضافة إلى الأفراد، حيث أشار إلى إطلاق برنامج الحوسبة السحابية مؤخراً، لتقديم الدعم فيما يخص جملة الخدمات التي تقدمها أمازون لخدمات الانترنت لتنظيم عمليات تقنية المعلومات في قطاع الأعمال وفق الحلول التقنية الحديثة.



وقد تم تصميم سلسلة جلسات سي فايف مع صناع القرار كمنصة رائدة لسياسة الفكر القيادي والتي تهدف إلى الجمع بين صناع السياسات البارزين ومجتمع ريادة الأعمال، ولا سيما الشركات الناشئة، لمناقشة السياسات التي تؤثر على الابتكار التكنولوجي والبيئة الريادية والإيكولوجية ولتعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. واستضافت الجلسات معالي وزير التجارة والصناعة زايد محمد الزياني ومعالي محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج.



وتعليقا على ذلك، قالت الآنسة هادية فتح الله الرئيس التنفيذي لشركة سي فايف "لقد كان لنا الشرف ان نستضيف سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ونقدر دعمه الدائم للبيئة الريادية حيث عززت رعايته لمسرعة كلاود ١٠ في نموها كأول مسرعة للتكنولوجيا السحابية في البحرين. كما ان تمكين هي الأساس الداعم للقطاع الخاص في البحرين والقوة العاملة، ولذلك من الضروري توفير فرص للتحاور بين المجتمع الريادي وصناع القرار" .



وتعد "سي فايف " شركة مختصة في الاستثمار التكنولوجي مقرها ثلاث مدن: لندن، واشنطن العاصمة، والمنامة، ومهمتها تسريع أفضل فرص النمو لدى الشركات الناشئة التي يتم إنشاؤها من قبل التوسع الجغرافي لدى خدمات أمازون ويب، الشركة الرائدة في منصة الحوسبة السحابية في العالم. بالإضافة إلى أداة برنامج كلاود 10، أيضاً أنشأت سي فايف مختبراً للأمن السيبراني في البحرين، وقد شاركت بنشاط في سياسة كلاود فيرست الحكومية من خلال المساعدة على نقل البيانات الحكومية إلى سحابة خدمات أمازون ويب (AWS).



م.ف.ق/خ.س



بنا 0900 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/24 - 05 : 12 PM