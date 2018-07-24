2017 الأسوأ لنشطاء البيئة بمقتل 207 على الاقل باريس في 24 يوليو / بنا / قتل 207 اشخاص على الاقل في العالم في العام 2017 في اطار معارضتهم لمشاريع مناجم او غابات او للصناعات الغذائية ، بحسب تقرير نشرته منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية الثلاثاء.

ووفق ما اوردت فرنس برس عن المنظمة فان الضحايا تم احصاؤهم في 22 بلدا وهم بنسبة 60% في اميركا اللاتينية.



وتوقعت المنظمة ان تكون الحصيلة القياسية أكبر من الواقع ، مما يجعل عام 2017 الأسوأ لنشطاء البيئة. وكان تعداد 2016 قياسيا ايضا وبلغ مئتي قتيل على الاقل.





خ.س



بنا 0812 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/07/24 - 17 : 11 AM