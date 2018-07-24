Tuesday   24 Jul 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف فلسطينيين شرق جباليا
2018/07/24 - 07 : 11 AM
جباليا في 24 يوليو / بنا / استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخ واحد، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الفلسطينيين على مقربة من السياج الحدودي، شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية، أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً صوب مجموعة من المواطنين يقومون بإعداد طائرات ورقية، في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وافادت الوكالة ان قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الشبان والفتية في المناطق القريبة من السياج الحدودي شرق القطاع.


خ.س

بنا 0755 جمت 24/07/2018


عدد القراءات : 4         اخر تحديث : 2018/07/24 - 07 : 11 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English