طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف فلسطينيين شرق جباليا جباليا في 24 يوليو / بنا / استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخ واحد، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الفلسطينيين على مقربة من السياج الحدودي، شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية، أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً صوب مجموعة من المواطنين يقومون بإعداد طائرات ورقية، في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وافادت الوكالة ان قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الشبان والفتية في المناطق القريبة من السياج الحدودي شرق القطاع.





خ.س



بنا 0755 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/07/24 - 07 : 11 AM