سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير المواصلات‎ و الاتصالات ‎ المنامة في 24 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من سعادة ​السيد​ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات ​بمناسبة حصول البحرين على المركز الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن (TII) التابع لمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية (EGDI) ، هذا نصها :

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه

رئيس مجلس الوزراء الموقر

السلام عليكم و ​ر​حمة الله وبركاته،،



يطيب لي يا سيدي أن أرفع الى مقام سموكم الكريم أبلغ التهاني والتبريكات بمناسبة حصول مملكة البحرين على المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن (TII) التابع لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) حسب تقرير الأمم المتحدة، حيث إن المملكة تقدمت سبعة مراكز بعد أن كانت في المرتبة الحادية عشرة عام 2016 .



إن لهذا الإنجاز سيدي أمل قادم لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين التي أضحت بفضل جهودكم تنافس الدول الكبرى المتقدمة التي سبقتها في مجالات الاتصالات، وهذا عائد الى ما تولونه من اهتمام ومساندة للنهوض بالقطاع والارتقاء به، ونظرتكم الثاقبة لما سينعكس على المملكة من تطور ونماء نظير وضع الأسس والمعايير لهذا القطاع منذ البداية بشكل يتناسب والمواصفات العالمية.



ونحن بدورنا يا صاحب السمو سنكون دوماً سنداً وعوناً ولكم، نسير على دربكم، نستنهل من خبراتكم ما يستزاد به لتحقيق أهدافنا والتي بفضل توجيهاتكم السديدة وصلت لما هي إليه الآن من تطور وازدهار وسمعة عالمية ودولية طيبة.



​دمتم لنا عزاً ورفعة وللبحرين قدوة ورمزاً،،،

وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،



​كمال بن أحمد محمد

وزير المواصلات والاتصالات ​





م.ف.ق/خ.س



بنا 0752 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/24 - 06 : 11 AM