عشرات المستوطنين يقتحمون قرية الباذان شرق نابلس نابلس في 24 يوليو / بنا / اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، منطقة المتنزهات في قرية الباذان شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، لـوكالة الانباء الفلسطينية، إن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا منطقة المتنزهات وعيون الماء في الباذان في ساعات الصباح الأولى.



وحذر دغلس من اقتحامات المستوطنين التي أصبحت نهجا، عبر سيطرتهم على المناطق السياحية في المنطقة، والاستيلاء على المياه.





خ.س



بنا 0749 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/24 - 56 : 10 AM