سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية‎ المنامة في 24 يوليو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية.

ضمنها سموه خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة ولشعب جمهورية تونس الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة مماثلة الى يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي مهنئًا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية.





ل.ب/خ.س



بنا 0715 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/24 - 23 : 10 AM