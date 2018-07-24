الوقود الكويتي يصل البصرة بعد قطع ايران خط الكهرباء المغذي للعراق في ذروة الحر البصرة في 24 يوليو / بنا / وصلت الى موانئ البصرة العراقية ناقلة نفط عملاقة على متنها الوقود الذي قدمته دولة الكويت الى العراق لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة لديه.



وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في هيئة الموانئ العراقية انمار الصافي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الناقلة العملاقة (جانس) وصلت الى محطة الانتظار في موانئ البصرة مساء امس ، محملة ب 18 الف طن من وقود زيت الغاز (كازاويل).



واوضح ان شحنة الوقود التي جاءت هدية من امير دولة الكويت ستستخدم في تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة وفي ادامة المحطات العاملة.



وقطعت ايران خط الكهرباء المغذي للعراق مطلع يوليو الجاري في ذروة حر الصيف حيث تفوق درجات الحرارة ال 50 درجة، الامر الذي تسبب بمظاهرات شعبية اجتاحت مدن الجنوب العراقي.



خ.س



بنا 0706 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/24 - 13 : 10 AM