وزارة دفاع كوريا الجنوبية تقلص مواقع الحراسة على الحدود مع بيونغ يانغ

سيؤول في 24 يوليو/ بنا / قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنها تعتزم تقليص مواقع الحراسة والمعدات على طول المنطقة منزوعة السلاح على حدودها مع كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الانباء "يونهاب" ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لخطة تحويل المنطقة المنزوعة السلاح الى منطقة سلام كما جاء في اعلان "بانمونجوم"، مشيرة ان تخطط وزارة الدفاع تخطط لسحب قواتها من مواقع المراقبة داخل المنطقة بصورة تجريبية من ثم توسيع الخطة تدريجيا.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع انها تسعى للمشاركة في عملية البحث عن رفات الجنود الأمريكيين داخل المنطقة المنزوعة السلاح اذا لزم الأمر.

كما أوضحت الوزارة انها بدأت تشغيل الخط الساخن بين سفن الحراسة بين الكوريتين في البحر الغربي ابتداء من الأول من الشهر الجاري، وتجري اتصالات دورية يوميا.





و.ش/خ.س



بنا 0627 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/07/24 - 48 : 09 AM