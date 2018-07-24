"التحالف العربي" يسيطر على طائرتين للحوثيين مسيرتين ومفخختين لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين في الحديدة ويتمكن من تدمير زورق مفخخ قرابة الساحل الغربي اليمن في 24 يوليو /بنا/ اعلنت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الإماراتية - العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية - انها تمكنت من اكتشاف والسيطرة على طائرتين بدون طيار مفخختين تابعتين للحوثيين من نوع "قاصف1" الإيرانية وإنزالهما وكانتا محملتين بالمتفجرات.

ونقلا عن وكالة انباء الامارات، فان الفرق المتخصصة اكتشفت خلال فحص مكونات الطائرتين كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المحددة حيث كانت إحدى الطائرتين موجهة باتجاه مديرية المخا والأخرى موجهة باتجاه مناطق مأهولة بالسكان في مديرية الخوخة الواقعتين على الساحل الغربي لليمن.



وتمتلك ميليشيات الحوثي الإيرانية طائرات بدون طيار من طراز " قاصف" وهي نسخة طبق الأصل من طائرة "أبابيل" التابعة للنظام الإيراني .



واضافت الوكالة ، ان القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تمكنت من تدمير زورق مفخخ لميليشيات الحوثي الموالية لإيران قرابة الساحل الغربي لليمن كانت الميليشيات تستهدف استخدامه في تنفيذ عمليات إرهابية بإحدى أهم ممرات الملاحة الدولية و التجارة العالمية في البحر الأحمر.



وتواصل القوات البحرية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تنفيذ عمليات رصد دقيقة للممارسات الإرهابية للحوثيين في البحر الأحمر لمواجهة تهديداتهم المستمرة للملاحة الدولية والتصدي لها وخاصة أن عناصر الحوثي تقوم باستخدام الزوارق السريعة المفخخة إضافة إلى زرع الألغام البحرية وبشكل عشوائي على الشريط الساحلي الغربي لليمن في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.



وتلعب قوات التحالف العربي دورا محوريا في تأمين حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أحد أهم ممرات الملاحة الدولية في العالم من تهديدات الحوثيين المستمرة لحركة البواخر التجارية وناقلات النفط بالزوارق السريعة المفخخة والألغام البحرية والتصدي بحزم لمحاولاتهم اليائسة لفرض سيطرتهم على حركة الملاحة البحرية.





خ.س



بنا 0622 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/24 - 46 : 09 AM