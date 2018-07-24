وزيرة الصحة تستقبل الفريق الذي باشرعلاج مصابي حافلة طريق المدينة المنورة المنامة في 24 يوليو/ بنا / ثمنت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح الرعاية الصحية والاهتمام من الكوادر الطبية والصحية التابعة لمجمع السلمانية الطبي، والذي شمل المصابين البحرينيين في الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة بحرينية بالمملكة العربية السعودية بداية يوليو الجاري والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 34 حالة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة "الصالح" بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير ظهر امس بحضور الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، كلا من الدكتور نبيل العشيري رئيس لجنة إصابات الحوادث الطارئة في الخارج والدكتور راني الآغا رئيس قسم الجراحة بمجمع السلمانية الطبي وعدداً من الأطباء، والأستاذ محمد جاسم مستشار أول تجارب المرضى والمريض أولاً، حيث قدمت لهم جزيل الشكر والعرفان على الدور الإنساني والمهني الكبير والخدمات الطبية التي قدمت من قبل الكوادر الطبية والتمريضية والإداريين سواء بمستشفيات الشقيقة السعودية أو داخل البحرين بالسلمانية، وساهمت في إنقاذ حياة العديد من المصابين وتشخيصهم وعلاجهم بأفضل الإمكانات وبأسرع وقت ممكن.

وأكدت وزيرة الصحة أنها تابعت عن كثب حالة المصابين، وعمل الفرق التي لم ولن تألوا جهداً في تقديم المساعدة والعلاج لكل المصابين حتى يتماثلوا للشفاء، والخدمات التي تقدم لهم وتوفير كل سبل الرعاية والعلاج ، لمباشرة هذا النوع من الحالات لتشخيصها وعلاجها وتأهيليها ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء وتعود لحياتها الطبيعية وتزاول نشاطها الاعتيادي. مؤكدةً الصالح أن البحرين شعرت بالألم والأسى لما تعرض له المواطنون في هذا الحادث الأليم، ومتمنيةً الشفاء التام، وتخطي جميع العقبات والضرر النفسي الذي تعرضوا له.



ومن جانبه أعرب الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عن مدى اعتزازه بمستوى الأطباء وتميزهم الذي يعكس كفاءة وخبرات عالية مكنتهم من مباشرة الإصابات البليغة وتشخيصها وعلاجها بمهارات عالية تواكب أحدث التقنيات العلاجية المتطورة في مجالهم الطبي المتخصص، وكذلك متابعتهم للحالات بعد خروجهم من المستشفى لتقديم الدعم النفسي والتأهيل. وقال الدكتور "المانع" إن وزارة الصحة تفتخر بوجود مثل هذه الكفاءات التي أدت واجبها على أكمل وجه لمباشرة الحالات التي تعرضت للحادث الأليم.



ومن جهتم أعرب الأطباء والمسئولون عن عميق شكرهم وتقديرهم لوزيرة الصحة ووكيل الوزارة على الدعم والتشجيع المقدم من مسئولي وزارة الصحة، مؤكدين أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الدعم اللامحدود والخبرة التي اكتسبوها من خلال عملهم بالصرح المتميز بمختلف أقسام مجمع السلمانية الطبي، وبأنه واجب وطني يجب أن يقدم لمملكة البحرين.



وفي ختام اللقاء أثنت الوزيرة "الصالح"، على الجهود الجبارة التي قام بها منتسبو وزارة الصحة من الأطباء وفرق الإصابات البليغة بالسلمانية ولجنة إصابات الحوادث الطارئة في الخارج وقسم شكاوى المرضى وكبار المسئولين والإداريين خلال هذا الحادث الاليم منذ وقوعه، وكافة التجهيزات والعمل مع الجهات المعنية سواء من داخل أو خارج مملكة البحرين، مؤكدة على توجهات الحكومة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لرعاياها أينما كانوا، والتي تأتي ضمن الأولويات، ويتم الالتزام بها وتوفيرها بالشكل المطلوب، لضمان وصول كافة الاحتياجات الصحية للمرضى والمصابين.





ل.ب/خ.س



بنا 0618 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/24 - 53 : 09 AM