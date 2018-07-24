ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات باليونان إلى 50 قتيلا أثينا في 24 يوليو / بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا إلى 50 قتيلا بعد العثور على 26 جثة جديدة.



وأصيب أكثر من 150 شخصا بجراح من بينهم العديد في حالة حرجة، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.



وأنقذ الصيادون وخفر السواحل، بواسطة قوارب مطاطية صغيرة، أكثر من 700 شخص من الشواطئ والنتوءات الصخرية بعد أن لجأوا إليها خوفا من النيران.



وتمت السيطرة على معظم الحرائق خلال الليل بعد أن هدأت قوة الرياح.



و.ش/خ.س



بنا 0534 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 130 اخر تحديث : 2018/07/24 - 06 : 09 AM