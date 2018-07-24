بيونغ يانغ تفكك موقع "سوهاي" لإطلاق الصواريخ بيونغ يانغ في 24 يوليو / بنا / بدأت كوريا الشمالية بتفكيك موقع لإطلاق الصواريخ ، بحسب ما أفادت مجموعة من الخبراء.



وأورد موقع "38 نورث" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية ان صورا التقطتها شركة "ديجيتال غلوب" بالأقمار الاصطناعية لموقع سوهاي لإطلاق الصواريخ يومي 20 و22 يوليو تظهر أن المبنى القائم على سكك والذي يتم فيه تجميع الصواريخ قبل وضعها على المنصة قد بدأ تفكيكه.



كما جرى تفكيك جزئي لموقع تجارب لمفاعلات الصواريخ مع ان منشآت أخرى أحدث في القاعدة الواقعة على بعد 200 كلم شمال غرب بيونغ يانغ لا تزال كما هي.



واعتبر جوزف برموديز الخبير لدى "38 نورث" ان بدء التفكيك يشكل تقدما "مهما" نحو التزام الزعيم الكوري الشمالي بالتعهدات التي قدمها خلال قمته مع الرئيس الاميركي في سنغافورة في 12 يونيو.



الا ان مسؤولا عسكريا أميركيا قال لوكالة فرانس برس ان البنتاغون لا يراقب موقع سوهاي بشكل خاص مضيفا "لسنا نرصده".



وكانت كوريا الشمالية استخدمت موقع سوهاي لاختبار صواريخ بهدف وضع أقمار اصطناعية في المدار، ويمكن استخدام هذه الصواريخ ايضا لنقل رؤوس نووية.





خ.س



بنا 0520 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/07/24 - 35 : 08 AM