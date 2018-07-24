مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 24 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك يتلقى برقية تقدير من البرلمان العربي.

/مجلس الوزراء: دراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع اسكانية.

/سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يستعرضان المنجزات التي تحققت للمملكة على كافة الصعد.

/الشيخ خالد بن حمد: علاقات البحرين والإمارات جسدتها روح الأخوة والمصير المشترك.

/وزير الخارجية: نقف في صف واحد مع امريكا بالتصدي للخطر الايراني.

/رئيس الامن العام يبحث في النمسا تعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع الكوارث.

/6 اغسطس اولى رحلات الحجاج برا وجوا.

/رفع عدد مواقف السيارات بـالســـــوق الشعبــــي مـــن 200 إلـــى 720 مـــوقفـــًا.

/المبعوث الخاص للديوان الملكي تنوه بتطور العلاقات البحرينية الصينية.

/للعام الثالث على التوالي: مدينة شباب 2030 تحتضن برنامج «سمو» لذوي الاحتياجات الخاصّة.

/افتتاح جزئي لمركز جدحفص الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.

/افتتاح مصنع لإنتاج القوارب المدنية والعسكرية بسترة.

/جامعة البحرين تطرح برامج الأمن الإلكتروني والوسائط المتعددة وتصميم المواقع والشبكات لتلبية متطلبات سوق العمل.

/السفير الامريكي: "سرايا الاشتر" ذراع ايران لزعزعة المنطقة.

/ترامب لروحاني: لا تهددنا والا سترى ما لم يره التاريخ.

/الكويت تقدم مساعدات عاجلة الى العراق.

/قرقاش: العدل الدولية رفضت المطالب القطرية.

/احتجاجات أمام البرلمان البريطاني ضد زيارة أمير قطر.

/مئات اللاجئين السوريين يغادرون لبنان إلى بلدهم بالتنسيق مع دمشق.

/القوات الكردية تنهي هجوم مسلحين على مبنى محافظة أربيل.

/قتيلان و12 جريحا في إطلاق النار في تورونتو.





و.ش



بنا 0502 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/07/24 - 10 : 08 AM