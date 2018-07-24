مطالعات الصحف في البحرين

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2018/07/24 - 10 : 08 AM
المنامة في 24 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك يتلقى برقية تقدير من البرلمان العربي.
/مجلس الوزراء: دراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع اسكانية.
/سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يستعرضان المنجزات التي تحققت للمملكة على كافة الصعد.
/الشيخ خالد بن حمد: علاقات البحرين والإمارات جسدتها روح الأخوة والمصير المشترك.
/وزير الخارجية: نقف في صف واحد مع امريكا بالتصدي للخطر الايراني.
/رئيس الامن العام يبحث في النمسا تعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع الكوارث.
/6 اغسطس اولى رحلات الحجاج برا وجوا.
/رفع عدد مواقف السيارات بـالســـــوق الشعبــــي مـــن 200 إلـــى 720 مـــوقفـــًا.
/المبعوث الخاص للديوان الملكي تنوه بتطور العلاقات البحرينية الصينية.
/للعام الثالث على التوالي: مدينة شباب 2030 تحتضن برنامج «سمو» لذوي الاحتياجات الخاصّة.
/افتتاح جزئي لمركز جدحفص الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
/افتتاح مصنع لإنتاج القوارب المدنية والعسكرية بسترة.
/جامعة البحرين تطرح برامج الأمن الإلكتروني والوسائط المتعددة وتصميم المواقع والشبكات لتلبية متطلبات سوق العمل.
/السفير الامريكي: "سرايا الاشتر" ذراع ايران لزعزعة المنطقة.
/ترامب لروحاني: لا تهددنا والا سترى ما لم يره التاريخ.
/الكويت تقدم مساعدات عاجلة الى العراق.
/قرقاش: العدل الدولية رفضت المطالب القطرية.
/احتجاجات أمام البرلمان البريطاني ضد زيارة أمير قطر.
/مئات اللاجئين السوريين يغادرون لبنان إلى بلدهم بالتنسيق مع دمشق.
/القوات الكردية تنهي هجوم مسلحين على مبنى محافظة أربيل.
/قتيلان و12 جريحا في إطلاق النار في تورونتو.
و.ش
بنا 0502 جمت 24/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/24 - 10 : 08 AM