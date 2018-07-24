الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب احيانا المنامة في 24 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون حارا مع بعض السحب احيانا.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.



درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 20 %.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.









و.ش



بنا 0441 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/07/24 - 04 : 08 AM