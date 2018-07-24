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الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب احيانا
2018/07/24 - 04 : 08 AM
المنامة في 24 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون حارا مع بعض السحب احيانا.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.

درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 20 %.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.




و.ش

بنا 0441 جمت 24/07/2018


عدد القراءات : 58         اخر تحديث : 2018/07/24 - 04 : 08 AM
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