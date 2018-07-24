معالي وزير الخارجية يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي واشنطن في 23 يوليو / بنا / ​اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في مدينة واشنطن مع السيد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية التاريخية وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما تم التطرق إلى أهم القضايا والتطورات في المنطقة والعالم، وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها.



وأعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها من علاقات متميزة وتحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، مشيدًا معاليه بما يشهده التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الصديقين من تطور كبير يستند إلى تاريخ طويل ومنظومة متكاملة من العلاقات الأمنية والعسكرية، ويدعمه الأهداف المشتركة والمساعي الهادفة إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

ونوه معالي وزير الخارجية بتنامي التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد من الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وخاصة منذ بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة في عام 2006، وبفضل ما يتسم به الاقتصاد البحريني من تطور وتنوع.

وأعرب معالي وزير الخارجية عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية لوضع أسس راسخة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتصدي للإرهاب بمختلف أشكاله والقضاء على أسباب التوتر والصراع ومن أخطرها سياسات إيران ودعمها المتواصل للإرهاب، مشددًا معاليه على التزام مملكة البحرين التاريخي والثابت مع الولايات المتحدة الأمريكية لصد السياسات الإيرانية ومختلف التهديدات المشتركة والقضاء على الإرهاب لخلق بيئة أكثر أمانًا للجميع.

من جانبه، رحب السيد جون بولتون بزيارة معالي وزير الخارجية، مؤكدًا على علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات كافة ومواصلة التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا والتحديات، منوهًا بإسهامات مملكة البحرين في مواجهه هذه التحديات.



ن.ع/م خ



بنا 2022 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/23 - 30 : 11 PM