​معالي وزير الخارجية يجتمع مع مستشار الرئيس الأمريكي​ واشنطن في 23 يوليو / بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في مدينة واشنطن مع السيد جاريد كوشنير، مستشار فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور السيد جيسون جرينبلات، مساعد فخامة الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.



وخلال الاجتماع، تم استعراض المسار المتميز للعلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يدعم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم التشاور حول المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفرص إرساء السلام في المنطقة والعالم.

وقد أكد معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية على المستويات كافة وفق أسس ثابتة من الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن تقديره لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط ، مشددًا معاليه على أن دور الولايات المتحدة الأمريكية يظل محوريًا في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية وضمانة رئيسية للتوصل إلى السلام الشامل في المنطقة.

وأشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة سياسات إيران التي تستهدف زعزعة الأمن وتقويض الاستقرار من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الميليشيات الإرهابية بالمال والسلاح والتدريب، مؤكدًا معاليه أن مملكة البحرين تقف في صف واحد مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الخطر الإيراني والتصدي له.

من جانبه، رحب السيد جاريد كوشنير، بمعالي وزير الخارجية، معربًا عن عميق تقديره لمملكة البحرين وحرصها الدائم على التعاون الفعال مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مختلف المستويات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي أهمية كبيرة لتحقيق الأمن في المنطقة ومن خلال العمل المشترك مع دولها الحريصة على السلام.



ن.ع/م خ



بنا 2020 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/23 - 28 : 11 PM