السعودية تعلن عن أول مشروع لإنتاج الكهرباء باستعمال طاقة الرياح بحجم 400 ميجاواط الرياض في 23 يوليو/بنا/ أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية اليوم عن فتح مظاريف عطاءات مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف الذي يبلغ حجمه 400 ميجاواط، ويعد أول مشروع لإنتاج الكهرباء باستعمال طاقة الرياح في المملكة وثاني منافسة تطرحها الوزارة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.



ويأتي المشروع ضمن جهود تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية وتنفيذاً للمبادرة الاستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للطاقة المتجددة ، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني .



وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح إن المشروع الأول لإنتاج الطاقة عن طريق الرياح يمثل فصلاً جديداً نحو تنويع مزيج الطاقة المحلي ، وعنصراً مهمًا في استراتيجية تطوير الصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة ، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 2 مليار ريال وسيسهم في توليد طاقة كهربائية تغذي حوالي 70,000 منزل بمنطقة الجوف، من خلال ربط المشروع بالشبكة الوطنية للكهرباء الواقعة شمالي المملكة.



يذكر أن وثائق طلب العروض لمنافسة مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بحجم 400 ميجاواط أطلقت في 29 أغسطس 2017 وتم تقديم أربعة عطاءات من المطورين الإقليميين والدوليين الذين تم تأهيلهم مسبقاً لهذه المنافسة .



س.ي



بنا 1904 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/23 - 10 : 10 PM