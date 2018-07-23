جلالة الملك المفدى ​يتلقى​ برقية شكر من رئيس البرلمان العربي المنامة في 23 يوليو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، لدعم جلالة الملك المفدى، جهود البرلمان العربي، خدمة لقضايا الأمة العربية.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي في برقيته، دعم البرلمان العربي ومساندته التامة لكل ما تقوم به مملكة البحرين من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وقال ان البرلمان العربي أقر بالأجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو 2018 قرارا هاما بالتنسيق مع أعضاء البرلمان العربي من مجلسي الشورى والنواب في البحرين، بشأن تصدي البرلمان العربي والرد على التقارير والبينات والقرارات المسيسة التي صدرت من بعض المنظمات الإقليمية وخاصة ما صدر مؤخرا عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مملكة البحرين.

وشدد الدكتور السلمي على رفض البرلمان العربي التام على تعقيب البرلمان الأوروبي على الاحكام القضائية في مملكة البحرين بحق المخربين، وقال إن القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة القانون وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء.

وأكد رفض البرلمان العربي أسلوب تعامل البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة وتمس أمن واستقرار الدول العربية من خلال اعتماد البرلمان الأوروبي على معلومات مضللة ومغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية والتنفيذية والتشريعية في الدول العربية.

ودعا الدكتور السلمي الى الحوار بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي حول قضايا حقوق الانسان في الدول العربية، مشيرا الى انه سيخاطب نظيره الأوروبي، لتبليغه رفض البرلمان العربي لهذه القرارات والبيانات والتقارير المغلوطة ومطالبة البرلمان الأوروبي الالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الاوربية حفاظا على المصالح المشتركة بين الجانبين.

كما دعا الدكتور السلمي البرلمان الأوروبي الى مراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الانسان في العالم العربي من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مضللة من جهات مغرضة، في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية خاصة مملكة البحرين وجهودها الكبيرة في حفظ الأمن والسلم من خلال حربها ضد التنظيمات والمليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن وضرب السلام الاجتماعي والاستقرار في مملكة البحرين والمنطقة العربية.





ح ب/م خ



بنا 1613 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/23 - 29 : 08 PM