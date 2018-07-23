جلالة الملك يتلقى برقية تهنئة من وزير المواصلات‎ ​المنامة في 23 يوليو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة ​السيد​ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات ​بمناسبة حصول البحرين على المركز الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن (TII) التابع لمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية (EGDI) ، هذا نصها :

سيدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظكم الله ورعا​كم

ملك مملكة البحرين المفدى



السلام عليكم و ​ر​حمة الله وبركاته،،



يطيب لي جلالتكم أن أضع بين يديكم الكريمتين إنجازا جديدا يسجل باسم مملكة البحرين الغالية، في مجال الاتصالات وأن أرفع إلى مقامكم السامي أبلغ التهاني والتبريكات بمناسبة حصول مملكة البحرين على المركز الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن (TII) التابع لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) حسب تقرير الأمم المتحدة، حيث إن المملكة تقدمت سبعة مراكز بعد أن كانت في المرتبة الحادية عشرة عام 2016 .



إن ما نحظى به سيدي من لدنكم من ثقة غالية وتقدير لجهود أبناء شعبكم الوفي، ورؤيتكم لمستقبل المملكة التي تتخطى حدود التميز لتصل الى المنافسة العالمية جعلت من قطاع الاتصالات في مملكتنا وجهة للكثير من الشركات الكبرى من خلال سوق الاتصالات المفتوح للشركات ومقدمي ومزودي الخدمات، التي بدأنا ​نؤتى ثمارها وبقوة من خلال الانجازات المتوالية التي يحصل عليها القطاع، وهذا نتاج لتوجيهات جلالتكم السديدة وبصيرتكم في رؤية المستقبل المشرق لمملكة البحرين بما يحقق النهضة الشاملة والاستقرار.



سيدي لا يسعني ختاما سوى الدعاء لكم بالتوفيق والسداد وأن يسبغ الله على جلالتكم ثوب الصحة والعافية، ونعدكم ببذل كل جهد ممكن لتبقى دائما مملكتنا الغالية في رفعة وتقدم وازدهار.





​أدامك الله لنا قائدا وسندا وللبحرين عزا،،،

وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،



المخلص لجلالتكم

​كمال بن أحمد محمد

وزير المواصلات والاتصالات ​



ن.ع/س.ي



بنا 1611 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/07/23 - 04 : 08 PM