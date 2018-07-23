وزير الخارجية اليمني يلتقي مع وزير الدولة الاماراتي

أبوظبي في 23 يوليو/ بنا / التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم مع وزير الدولة في الحكومة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك).



وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان اليماني بحث مع الجابر سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمن اليماني دور الإمارات المحوري في تحالف دعم الشرعية في اليمن لافتا إلى أهمية خلق تنسيق مشترك بين البلدين لإنجاح المهمة المشتركة المتمثلة بتحقيق النصر في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء السبب الأساسي للكارثة الإنسانية هناك والمتمثل بالانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية بدعم من إيران.





م خ



بنا 1606 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/23 - 12 : 07 PM