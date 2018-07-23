جمعية الأطباء تبدأ تلقي طلبات تشكيل الروابط التخصصية المنامة في 23 يوليو/ بنا / أعلنت جمعية الأطباء البحرينية عن فتح الباب لتفعيل الروابط التخصصية بالجمعية لعامي 2018-2020 ودعت الأطباء الراغبين بالانتساب لإحدى الروابط كتابة رسالة رسمية لأمين سر الجمعية نزار عبدالرحمن بوكمال بطلبهم وذكر اسم الرابطة بوضوح وتسليم الرسالة إلى سكرتارية الجمعية في مقرها بالجفير خلال ساعات الدوام الرسمي للجمعية من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأوضح نزار بوكمال أن النظام الأساسي نص على أنه من بين شروط تفعيل الروابط التخصصية ألا يقل عدد الأطباء في أي من الاختصاصات الطبية عن 12 طبيباً، وأن يوافق مجلس إدارة الجمعية على تشكيل الرابطة بعد تقديم طلب خطي موقع من الأعضاء، وأن يتم تسمية كل رابطة حسب التخصص كالآتي "رابطة التخصص" بجمعية الأطباء البحرينية.



وأضاف أن الجمعية العمومية لأية رابطة تخصصية تتكون من جميع الأعضاء المسجلين في تلك الرابطة والمسددين لالتزاماتهم المالية تجاه الجمعية، وتدير أعمال الرابطة لجنة ادارية تنتخبها الجمعية العمومية للرابطة من بين أعضائها بالاقتراع السري، على أن يكون الرئيس بحريني الجنسية ولا يجوز لأي عضو الترشيح لنفس المنصب في اللجنة الإدارية لأكثر من ثلاث دورات عادية متتالية، فميا تعقد الجمعية العمومية لأية رابطة تخصصية اجتماعاً دورياً كل سنة تحت إشراف جمعية الأطباء البحرينية وبحضور مندوب من مجلس الادارة وإلا اعتبر الاجتماع غير قانوني.



وبين أمين سر جمعية الأطباء إن هدف إنشاء الروابط في الجمعية تتمحور حول تشجيع البحث العلمي والطبي وعقد الندوات والمحاضرات الطبية، والمساهمة مع مجلس إدارة الجمعية في تنظيم المهنة في الاختصاص الواحد، وتمتين أواصر التعاضد والتضامن وتقوية الصلات بين الأعضاء، والمساهمة في توثيق الصلات مع الجمعيات المماثلة في البلاد العربية وغير العربية وذلك من خلال عقد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها.



ح ب/س.ي



بنا 1535 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/07/23 - 53 : 06 PM