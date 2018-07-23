خلال اليوم الثاني للمعسكر الصيفي .. فعاليات تثقيفية وزيارات لقيادة خفر السواحل ومركز الإبداع ومصنع الدلة المنامة في 23 يوليو / بنا / ضمن فعاليات اليوم الثاني للمعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، قام طلبة المعسكر بزيارات ميدانية لعدد من الفعاليات التعليمية والتثقيفية.

وقد قام الطلبة بزيارة إلى قيادة خفر السواحل اطلعوا خلالها على نظام سير العمل وإجراءات الأمن والسلامة بالنسبة لمرتادي البحر، ونظام السياج الأمني وكيفية حماية الحدود الإقليمية، كما اطلع الطلبة على الدوريات البحرية الأمنية المجهزة بالتقنيات الحديثة.



كما تضمن برنامج الطلبة على زيارة لمصنع شركة الدلة البحرينية للمواد الغذائية حيث اطلعوا على مراحل تصنيع المأكولات الشعبية، بعدها قاموا بزيارة إلى مملكة الإبداع حيث تم تقديم عرض حول المهارات الذاتية لبناء الشخصية من خلال التفاعل الايجابي مع الألعاب والبيئة التنافسية في جو مفعم بالمرح والتحدي.



وفي سياق متصل، شارك الطلبة في مسابقة هادفة بعنوان "لغز الخلود" والتي ألقاها الأستاذ زكريا إبراهيم عيسى من أوبشنز للاستشارات والتي تهدف إلى تنمية المهارات الذهنية والحركية وتعزيز روح التعاون والتسامح بالإضافة إلى تنمية حس المسؤولية الفردية والجماعية واكتساب مهارات اتخاذ القرارات الصائبة.



وشارك طلبة المعسكر في برنامج فن اللغة الإنجليزية والذي تطرق إلى كيفية استخدام القواعد الأساسية ومراجعة المحادثات باللغة الانجليزية لتعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركين، ثم شارك الطلبة في برنامج "سويت اند هلث" والذي يهدف إلى كيفية إعداد الأطباق بطريقة مبتكرة وتنمية مهارات الإبداع في الأصناف المعدة سابقا وابتكار أصناف جديدة بطريقتهم الخاصة مع المدربة هدى إبراهيم العطاوي.



أ.أ/ع ع



بنا 1350 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/07/23 - 46 : 05 PM