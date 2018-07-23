اجتماع بين مسؤولين سعوديين وإماراتيين مع وكيل أمين الأمم المتحدة للشؤون الإغاثية

الرياض في 23 يوليو /بنا/عقد بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض اليوم, اجتماع جمع مسؤولين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإغاثة والحالات الطارئة مارك لكوك بخصوص خطة الاستجابة الإنسانية والوضع الإنساني في اليمن.



وأوضح السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز" إسناد " للعلميات الإنسانية الشاملة في اليمن محمد بن سعيد آل جابر في تصريح صحفي أن السبب الرئيسي في ما يحدث في اليمن من تدهور في الوضع الإنساني كان بسبب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي ترفض الحل السياسي الذي أطال من أمد الأزمة الإنسانية، مضيفاً أن المبعوث السابق في آخر إحاطة لمجلس الأمن أكد أن الحوثيين هم من رفضوا الحل السياسي، واليوم لدينا مارتن جريفاس الذي يحظى بدعم دولي كبير من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف تدعم جهود المبعوث الدولي لإحلال السلام في اليمن وانسحاب المليشيات الحوثية من المدن وتسليم السلاح والانخراط مع المجتمع اليمني.



وأضاف السفير آل جابر ان الاجتماع كان إيجابياً ومثمرا وهناك تحسن كبير في أداء منظمات الأمم المتحدة والوضع الإنساني، وفيما يخص "الكوليرا" هناك جهود من الأمم المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي لمواجهة هذا الداء حيث انخفضت مراكز مكافحة "الكوليرا " إلى عدد قليل جداً معربا عن امله في أن تستمر للقضاء على هذا الوباء، وتحسين أداء المنظمات المحلية المعنية في إيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين وهناك خطوات قادمة في هذا الشأن ونعمل مع بعض لتحسينها.



واستعرض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن وقال : تعد الأمم المتحدة لأكبر خطة استجابة إنسانية في العالم، حيث هناك تحديات إنسانية في اليمن بسبب الأزمة في السنوات الأخيرة ، وأن الأمم المتحدة تقدم الآن مساعدات إنسانية لرقم قياسي من الناس، ولا يمكننا فعل ذلك إلا إذا تم تمويل خطة الإغاثة الإنسانية والتعاون مع كل الأطراف، وهذه السنة خطتنا ممولة بشكل جيد حيث قدمت المملكة والإمارات تمويلا بمبلغ 930 مليون دولار وهناك دول أخرى مثل الكويت وأمريكا والمملكة المتحدة والاتحاد الاوربي أيضا قدموا مساعدات، الا ان هناك المزيد من الناس بحاجة للمساعدة في اليمن وبفضل هذا الدعم سنتمكن من الوصول إلى العديد من الناس وسنقلل من معاناتهم في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الخطة الإنسانية في اليمن تهدف إلى تقديم المساعدات وتقليل المعاناة .



وعبر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان الشامسي, عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية مستعرضاً ما قدمه التحالف منذ إطلاق الخطة الشاملة والمساعدات التي قدمت لليمن مؤكداً رفضه للصواريخ الباليستية التي تطلقها المليشيات الحوثية ايرانية على المملكة العربية السعودية وضرورة الحد من دخول الأسلحة القادمة من إيران إلى اليمن ، وأن تكون والموانئ والمطارات والمعابر البرية تحت سيطرة الشرعية اليمنية.





س.ي



بنا 1348 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/23 - 57 : 04 PM