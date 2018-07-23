امين مجلس التعاون يستقبل مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي

الرياض في 23 يوليو/ بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض اليوم، سعادة الدكتور عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل و الشؤون الاجتماعية لمجلس التعاون.

وتم خلال اللقاء بحث الجهود التي يبذلها المكتب للتنسيق مع وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس لتحقيق التعاون والتكامل الخليجي المشترك في كافة مجالات الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي.



حضر اللقاء سعادة السيد عبدالعزيز أحمد الغانم المشرف العام للشؤون المالية والإدارية، وسعادة الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون.





ن.ف/س.ي



بنا 1326 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/23 - 36 : 04 PM