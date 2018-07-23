الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

الرياض في 23 يوليو / بنا / اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، مع سعادة السيد مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية.





جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية، والمساعي الحثيثة التي يبذلها المبعوث الأممي لإعادة احياء المفاوضات السياسية للتوصل الى حل سياسي ينهي الصراع في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.



وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني خلال اللقاء دعم مجلس التعاون للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلم في اليمن وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، معربا عن أمله في نجاح الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لإعادة احياء المفاوضات السياسية في اليمن.



حضر الاجتماع معالي مدخل بن دخيل الهذلي مبعوث الأمين العام إلى اليمن والوفد المرافق للمبعوث الأممي.



ن.ف/ع ع



بنا 1325 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/23 - 32 : 04 PM